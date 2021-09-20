Офіційно: Україна претендує на проведення Євробаскету-2025

Що відомо

ФІБА затвердила заявку Федерації баскетболу України, тож Україна разом із Кіпром, Фінляндією, Латвією, Угорщиною та Росією боротиметься за право провести турнір.

Деталі

42-й чемпіонат Європи пройде в вересні 2025 року в чотирьох країнах — за системою, яку вперше та вдало було запроваджено ФІБА в 2015 році. Як і раніше, одна з чотирьох країн-господарок прийматиме і фінальну стадію — плей-оф та медальні матчі Євробаскета.

Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.

ФІБА Європа оцінить готовність міст та інфраструктуру в період з жовтня 2021 р. по січень 2022 р. Правління ФІБА Європа визначить господарів чемпіонату Європи-2025 на своєму весняному засіданні у 2022 році.

Довідка

Задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасних спортивних арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тис. місць, а для фінального поєдинку — не менше 15 тис.

Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 — це Київ та Львів.

Доповнення

Україна отримала право прийняти чоловічий Євробаскет в 2015 році, проте в зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, провести європейську першість не змогла.