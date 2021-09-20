Официально: Украина претендует на проведение Евробаскета-2025
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. ФИБА объявила шесть стран, претендующих на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году. Среди претендентов - Украина. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
Что известно
ФИБА утвердила заявку Федерации баскетбола Украины, поэтому Украина вместе с Кипром, Финляндией, Латвией, Венгрией и Россией будут бороться за право провести турнир.
Детали
42-й чемпионат Европы пройдет в сентябре 2025 года в четырех странах - по системе, которую впервые и удачно было введено ФИБА в 2015 году. По-прежнему одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию - плей-офф и медальные матчи Евробаскета.
Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.
ФИБА Европа оценит готовность городов и инфраструктуру в период с октября 2021 по январь 2022 года. Правления ФИБА Европа определит хозяев чемпионата Европы-2025 на своем весеннем заседании в 2022 году.
Справка
Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современных спортивных арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тыс. мест, а для финального поединка - не менее 15 тыс.
Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 - это Киев и Львов.
Дополнение
Украина получила право принять мужской Евробаскет в 2015 году, однако в связи с нестабильной ситуацией в стране, провести европейское первенство не смогла.