Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 19 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.978300 грн за долар;
33.525000 грн за євро;
0.368800 грн за російський рубль;
38.611500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 18 квітня курс усіх валют зріс.