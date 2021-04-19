Официальный курс гривны установлен на уровне 27,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 19 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,98 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.978300 грн за доллар;
33.525000 грн за евро;
0.368800 грн за российский рубль;
38.611500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 апреля курс всех валют вырос.