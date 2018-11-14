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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 листопада встановлені на такому рівні:

27.918162 грн за долар;

31.438642 грн за євро;

0.412500 грн за російський рубль;

36.159230 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 листопада курс усіх валют, окрім російського рубля (курс якого знизився) — зріс.

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