Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,91 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 листопада встановлені на такому рівні:
27.918162 грн за долар;
31.438642 грн за євро;
0.412500 грн за російський рубль;
36.159230 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 листопада курс усіх валют, окрім російського рубля (курс якого знизився) — зріс.