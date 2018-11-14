Официальный курс гривны установлен на уровне 27,91 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,91 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 ноября установлены на таком уровне:
27.918162 грн за доллар;
31.438642 грн за евро;
0.412500 грн за российский рубль;
36.159230 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 ноября курс всех валют, кроме российского рубля (курс которого снизился) — вырос.