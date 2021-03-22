Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,72 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на 22 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,72 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.718400 грн за долар;
32.950200 грн за євро;
0.373980 грн за російський рубль;
38.408000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 21 березня курс долара та рубля зріс, коли євро та фунт - впали.