Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,72 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.718400 грн за долар;

32.950200 грн за євро;

0.373980 грн за російський рубль;

38.408000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 21 березня курс долара та рубля зріс, коли євро та фунт - впали.