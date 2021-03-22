Официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 22 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.718400 грн за доллар;
32.950200 грн за евро;
0.373980 грн за российский рубль;
38.408000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 марта курс доллара и рубля вырос, когда евро и фунт - упали.