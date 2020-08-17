Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На 18 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.306100 грн за долар;
32.374100 грн за євро;
0.371210 грн за російський рубль;
35.723200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 серпня курс євро — зріс, решти валют — понизився.