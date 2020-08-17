Официальный курс гривны установлен на уровне 27,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На 18 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.306100 грн за доллар;
32.374100 грн за евро;
0.371210 грн за российский рубль;
35.723200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 августа курс евро — вырос, остальным валютам — понизился.