Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На 31 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,87 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 травня встановлені на такому рівні:
26.872573 грн за долар;
29.919923 грн за євро;
0.413050 грн за російський рубль;
33.931279 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 травня курс усіх валют продовжив зростати.