Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На 14 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 січня встановлені на такому рівні:
23,927500 грн за долар;
26,620500 грн за євро;
0,390960 грн за російський рубль;
31,066300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 січня курс долара та рубля впав, а фунта та євро — зріс.