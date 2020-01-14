Официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На 14 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 января установлены на таком уровне:
23,927500 грн за доллар;
26,620500 грн за евро;
0,390960 грн за российский рубль;
31,066300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 января курс доллара и рубля упал, а фунта и евро — вырос.