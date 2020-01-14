Официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 января установлены на таком уровне:

23,927500 грн за доллар;

26,620500 грн за евро;

0,390960 грн за российский рубль;

31,066300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 января курс доллара и рубля упал, а фунта и евро — вырос.