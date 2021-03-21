Офіс Меркель наполягає на продовженні карантину у Німеччині

ukru
21:00 • 27539 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 61551 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 53101 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 97906 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63256 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96243 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116295 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144637 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184146 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311760 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103437 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101348 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104518 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100570 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 94490 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58868 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311760 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245909 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339581 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333033 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63872 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110033 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110827 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107788 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121220 перегляди
Актуальне
Офіс Меркель наполягає на продовженні карантину у Німеччині

Офіс Меркель наполягає на продовженні карантину у Німеччині

Київ • УНН

 • 13967 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Відомство федеральної канцлерки ФРН наполягає на продовженні діючих в країні обмежувальних заходів, спрямованих на стримування поширення коронавірусу. Про це повідомив у неділю телеканал n-tv з посиланням на проект резолюції щодо ситуації з пандемією, яку в понеділок обговорять глава уряду Ангела Меркель і прем’єр-міністри німецьких регіонів, пише УНН.

Деталі

Конкретна дата, до якої передбачається продовжити карантин, в документі не називається. Раніше інтернет-видання Business Insider з посиланням на власні джерела писало, що влада ФРН планує залишити його в силі до кінця квітня в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

У проекті документу не йдеться про можливі спільні послаблення карантину, але зазначається, що влада регіонів може запустити “обмежені за часом пілотні проекти”, щоб “за умови суворих захисних заходів і на основі концепції тестування дозволити відкрити окремі сфери суспільного життя”. При цьому основними вимогами, з точки зору офісу Меркель, є, зокрема, підтвердження негативних результатів тесту на коронавірус як критерій допуску, наявність механізмів для відстеження контактів. Відомство канцлера ФРН також пропонує розробити спеціальну програму допомоги туристичної галузі та суміжними з нею областями.

Контекст

Нинішні карантинні заходи попередньо діють в Німеччині до 28 березня. Таким чином, як вказувало Business Insider, федеральний уряд і глави регіонів розглядають можливість припинення запланованого четвертого етапу введення послаблень. Зокрема, раніше влада ФРН не виключала, що подальші кроки щодо пом’якшення локдауну могли бути прийняті за умови, якщо протягом семи днів кількість нових випадків зараження буде на рівні 50 на 100 тис. жителів. Такого роду послаблення мали на увазі відновлення роботи ресторанів з відкритими терасами, концертних залів і кінотеатрів, а також можливість займатися безконтактними видами спорту в закритих приміщеннях і контактними на відкритому повітрі.

Зараз в ФРН діє карантин, але не такий жорсткий, як взимку. Відкрито школи і дитячі сади, перукарні, косметичні салони, квіткові і книжкові магазини.

Приріст кількості інфікованих скорочувався в січні і лютому, але з березня статистика знову почала збільшуватися по експоненті. Експерти пояснюють це поширенням більш заразного штаму і вважають, що дане експоненціальне зростання продовжиться як мінімум до початку квітня.

Доповнення

Сьогодні Інститут Роберта Коха повідомив, що кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів з розрахунку на 100 тисяч населення у неділю, 21 березня, перетнуло критичну позначку в 100 і досягло 103,9.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79