Офіс Меркель наполягає на продовженні карантину у Німеччині

Деталі

Конкретна дата, до якої передбачається продовжити карантин, в документі не називається. Раніше інтернет-видання Business Insider з посиланням на власні джерела писало, що влада ФРН планує залишити його в силі до кінця квітня в зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

У проекті документу не йдеться про можливі спільні послаблення карантину, але зазначається, що влада регіонів може запустити “обмежені за часом пілотні проекти”, щоб “за умови суворих захисних заходів і на основі концепції тестування дозволити відкрити окремі сфери суспільного життя”. При цьому основними вимогами, з точки зору офісу Меркель, є, зокрема, підтвердження негативних результатів тесту на коронавірус як критерій допуску, наявність механізмів для відстеження контактів. Відомство канцлера ФРН також пропонує розробити спеціальну програму допомоги туристичної галузі та суміжними з нею областями.

Контекст

Нинішні карантинні заходи попередньо діють в Німеччині до 28 березня. Таким чином, як вказувало Business Insider, федеральний уряд і глави регіонів розглядають можливість припинення запланованого четвертого етапу введення послаблень. Зокрема, раніше влада ФРН не виключала, що подальші кроки щодо пом’якшення локдауну могли бути прийняті за умови, якщо протягом семи днів кількість нових випадків зараження буде на рівні 50 на 100 тис. жителів. Такого роду послаблення мали на увазі відновлення роботи ресторанів з відкритими терасами, концертних залів і кінотеатрів, а також можливість займатися безконтактними видами спорту в закритих приміщеннях і контактними на відкритому повітрі.

Зараз в ФРН діє карантин, але не такий жорсткий, як взимку. Відкрито школи і дитячі сади, перукарні, косметичні салони, квіткові і книжкові магазини.

Приріст кількості інфікованих скорочувався в січні і лютому, але з березня статистика знову почала збільшуватися по експоненті. Експерти пояснюють це поширенням більш заразного штаму і вважають, що дане експоненціальне зростання продовжиться як мінімум до початку квітня.

Доповнення

Сьогодні Інститут Роберта Коха повідомив, що кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів з розрахунку на 100 тисяч населення у неділю, 21 березня, перетнуло критичну позначку в 100 і досягло 103,9.