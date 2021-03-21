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Офис Меркель настаивает на продолжении карантина в Германии

Офис Меркель настаивает на продолжении карантина в Германии

Киев  •  УНН

 • 13961 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Ведомство федерального канцлера ФРГ настаивает на продлении действующих в стране ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье телеканал n-tv со ссылкой на проект резолюции по ситуации с пандемией, которую в понедельник обсудят глава правительства Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов, пишет УНН.

Детали

Конкретная дата, до которой предполагается продлить карантин, в документе не называется. Ранее интернет-издание Business Insider со ссылкой на собственные источники писало, что власти ФРГ планируют оставить его в силе до конца апреля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить “ограниченные по времени пилотные проекты”, чтобы “при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни”. При этом основными требованиями, с точки зрения офиса Меркель, являются, в частности, подтверждение негативных результатов теста на коронавирус как критерий допуска, наличие механизмов для отслеживания контактов. Ведомство канцлера ФРГ также предлагает разработать специальную программу помощи туристической отрасли и смежными с ней областями.

Контекст

Нынешние карантинные меры предварительно действуют в Германии до 28 марта. Таким образом, как указывало Business Insider, федеральное правительство и главы регионов рассматривают возможность приостановки запланированного четвертого этапа введения послаблений. В частности, ранее власти ФРГ не исключали, что дальнейшие шаги по смягчению локдауна могли быть приняты при условии, если в течение семи дней число новых случаев заражения будет на уровне 50 на 100 тыс. жителей. Такого рода послабления подразумевали возобновление работы ресторанов с открытыми террасами, концертных залов и кинотеатров, а также возможность заниматься бесконтактными видами спорта в закрытых помещениях и контактными на открытом воздухе.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины.

Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта статистика вновь начала увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля.

Дополнение

Сегодня Институт Роберта Коха сообщил, что количество новых заражений коронавирусом в Германии за семь дней из расчета на 100 тысяч населения в воскресенье, 21 марта, пересекло критическую отметку в 100 и достигло 103,9.

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