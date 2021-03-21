Пандемія: рівень інфікувань COVID-19 у Німеччині сягнув критичної позначки

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів із розрахунку на 100 тисяч населення в неділю, 21 березня, перетнула критичну позначку у 100 і сягнула 103,9. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), який консультує німецький уряд у питанні подолання епідемії COVID-19 в країні, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними дослідників, лише за минулу добу в Німеччині було зафіксовано 13 733 нових випадки COVID-19, при цьому від цієї хвороби померло 99 осіб. Таким чином загальна кількість заражень від початку пандемії у ФРН сягнула 2,66 мільйона, а кількість жертв коронавірусу — 74 664.

Контекст

На початку березня федеральний уряд та влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун у країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль. У разі, якщо в окремій землі чи ж у країні загалом це все ж відбудеться, було домовлено застосувати “екстрене гальмо” для вже запроваджених пом’якшень протиепідемічного режиму.

Однак для різних регіонів країни цей показник сильно відрізняється. За даними RKI, у Тюрингії він уже перевищив позначку у 207, а в Баварії — у 108 випадків відповідно. Водночас у Берліні він все ще перебуває нижче критичного показника, сягаючи 94, а у Шлезвіг-Гольштейні він наразі складає “лише” 59,5.

У понеділок, 22 березня, влада земель та федеральний уряд вже запланували провести спільну нараду, на якій будуть обговорюватися плани подальших дій з подолання пандемії COVID-19 у Німеччині.

Згідно з даними статистики — у Німеччині 2 659 516 інфікованих, 74 664 людини загинули.

За статистикою ВООЗ — у ФРН 2 645 783 випадки хвороби, 74 565 людей загинули.

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