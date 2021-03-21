Пандемия: уровень инфицирования COVID-19 в Германии достиг критической отметки

Детали

Согласно данным исследователей, только за минувшие сутки в Германии было зафиксировано 13 733 новых случая COVID-19, при этом от этой болезни умерло 99 человек. Таким образом общее количество заражений от начала пандемии в ФРГ достигло 2,66 миллиона, а количество жертв коронавируса — 74 664.

Контекст

В начале марта федеральное правительство и власти земель Германии согласились ослабить локдаун в стране при условии, если показатель новых заражений на 100 тысяч населения за семь дней не будет превышать 100 случаев в течение трех дней подряд. В случае, если в отдельной земле или же в стране в целом это все же произойдет, было договорено применить “экстренный тормоз” для уже введенных смягчений противоэпидемического режима.

Однако для различных регионов страны этот показатель сильно отличается. По данным RKI, в Тюрингии он уже превысил отметку в 207, а в Баварии — в 108 случаев соответственно. В то же время в Берлине он все еще находится ниже критического показателя, достигая 94, а в Шлезвиг-Гольштейне он сейчас составляет “всего” 59,5.

В понедельник, 22 марта, власти земель и федеральное правительство уже запланировали провести совместное совещание, на котором будут обсуждаться планы дальнейших действий по преодолению пандемии COVID-19 в Германии.

Согласно данным статистики — в Германии 2 659 516 инфицированных, 74 664 человека погибли.

По статистике ВОЗ — в ФРГ 2 645 783 случая болезни, 74 565 человек погибли.