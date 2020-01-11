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Офіс Генпрокурора перекваліфікував розслідування катастрофи літака в Ірані

Офіс Генпрокурора перекваліфікував розслідування катастрофи літака в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину, щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену пресслужбою Офісу.

“За результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та, враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії „МАУ“ військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора прийнято рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження. Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака”, — йдеться у повідомленні.

Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Нагадаємо, 8 січня Офіс Генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” в Ірані.
Дані щодо події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)".

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

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