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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112030 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113929 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128144 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105402 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108060 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108147 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131891 просмотра

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Офис генпрокурора переквалифицировал расследования катастрофы самолета в Иране

Офис генпрокурора переквалифицировал расследования катастрофы самолета в Иране

Киев  •  УНН

 • 14578 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Офис Генерального прокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную пресс-службой Офиса.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном о том, что самолет авиакомпании "МАУ" был сбит военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета", - говорится в сообщении.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, 8 января Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) ".

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