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Офіс Генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані

Київ • УНН

 • 8822 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті Офісу, передає УНН.

"Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці. Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, Президент Зеленський доручив Генпрокурору відкрити провадження щодо авіакатастрофи в Ірані.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

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