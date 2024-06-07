Один фортифікаційний "зуб дракона" коштує від 1600 грн до 2200 грн - аналіз Prozorro

Регіони України активно укріплюють свої кордони від ворога. Один з найпопулярніших фортифікаційних споруд - загороджувальна піраміда або так званий, "зуб дракона", литий з бетону, і який замовляють сотнями тисяч. Попри те, що закупівля має стратегічно - оборонне значення, всі тендери публічні і будь - хто може перевірити ціни та поставки, повідомляє УНН.

Один з таких тендерів передбачав закупівлю 12 000 штук "зубів дракона" (піраміда загороджувальна). Очікувана вартість тендеру складала 27 372 000 грн, тобто 2281 грн за штуку.

Проте, під час торгів пропозиції від постачальників навіть перевищували очікувану вартість. Одна з пропозицій постачальника було 31 212 000 грн, тобто 2601 грн за штуку. При цьому, мова йде про прямого виробника бетонних конструкцій, а не "прокладок". З огляду на заходи безпеки УНН не називає замовника та учасників цього тендеру, попри те що інформація перебуває у вільному доступі.

При цьому в інших тендерах ціна за цей зуб дракона може коливатися від 1600 грн. Коливання цін учасники ринку пояснюють нестабільною ситуацією в країні.

Основних причин називають дві: одночасне і масове замовлення з усіх регіонів, і друга головна - масова мобілізація, яка "покосила" ряди співробітників бетонних заводів.

Якщо говорити про ринок, то ринку немає. Немає сталої ціни, бо вона коливається щодня через курс, мобілізацію та ситуацію в економіці загалом. Немає співробітників. Заводи втратили половину, а то і більше працівників через мобілізацію. І при цьому йдуть шалені та одночасні замовлення. Це все одно, що рахувати ринок хліба у перший місяць війни. Його просто не було. Так і зараз, немає в Україні ринків зі сталими пропозиціями