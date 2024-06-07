Один фортификационный "зуб дракона" стоит от 1600 грн до 2200 грн - анализ Prozorro

Регионы Украины активно укрепляют свои границы от врага. Один из самых популярных фортификационных сооружений - заградительная пирамида или так называемый, "зуб дракона", литой из бетона, и который заказывают сотнями тысяч. Несмотря на то, что закупка имеет стратегически - оборонное значение, все тендеры публичные и любой может проверять цены и поставки, сообщает УНН.

Один из таких тендеров предусматривал закупку 12 000 штук "зубов дракона" (пирамида заградительная). Ожидаемая стоимость тендера составляла 27 372 000 грн, то есть 2281 грн за штуку.

Тем не менее, во время торгов предложения от поставщиков даже превышали ожидаемую стоимость. Одно из предложений поставщика было 31 212 000 грн, то есть 2601 грн за штуку. При этом, речь идет о прямом производителе бетонных конструкций, а не "прокладок". Учитывая меры безопасности УНН не называет заказчика и участников этого тендера, несмотря на то что информация находится в свободном доступе.

При этом в других тендерах цена за этот зуб дракона может колебаться от 1600 грн. колебания цен участники рынка объясняют нестабильной ситуацией в стране.

Основных причин называют две: одновременный и массовый заказ из всех регионов, и вторая главная - массовая мобилизация, которая "покосила" ряды сотрудников бетонных заводов.