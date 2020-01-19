Одна людина загинула, ще одна особа отримала поранення в результаті вибухів в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Один палестинець загинув, ще один отримав поранення в суботу в результаті двох окремих вибухів, що прогриміли на півдні сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
36-річний палестинець загинув в результаті вибуху в місті Рафах на півдні сектора Газа, ще один отримав важкі поранення, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.
Місцеві джерела відзначили, що причиною інцидентів стали підриви вибухонебезпечних пережитків війни неподалік від аеропорту Гази.
Жодне ізраїльське джерело не дало коментарів.
Нагадаємо, з сектора Газа до Ізраїлю запустили кулі з вибухівкою: Єрусалим відповів авіаударами.