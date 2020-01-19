Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрывов в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Один палестинец погиб, еще один получил ранения в субботу в результате двух отдельных взрывов, прогремевших на юге сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
36-летний палестинец погиб в результате взрыва в городе Рафах на юге сектора Газа, еще один получил тяжелые ранения, сообщил представитель Минздрава.
Местные источники отметили, что причиной инцидентов стали подрывы взрывоопасных пережитков войны неподалеку от аэропорта Газы.
Ни одно израильское источник не дало комментариев.
Напомним, из сектора Газа в Израиль запустили шары со взрывчаткой: Иерусалим ответил авиаударами.