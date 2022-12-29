Один з поранених на Харківщині помер у "швидкій" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Один з поранених сьогодні на Харківщині чоловіків помер в машині "швидкої", кількість жертв зросла до двох. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині "швидкої". Іншого – госпіталізували", - написав Синєгубов.
Раніше
Синєгубов казав, що через ракетні удари рф по Харкову та області, націлені на критичну інфраструктуру, є загиблий та двоє поранених.