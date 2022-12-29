Один з поранених на Харківщині помер у "швидкій" - ОВА

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"За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині "швидкої". Іншого – госпіталізували", - написав Синєгубов.

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Синєгубов казав, що через ракетні удари рф по Харкову та області, націлені на критичну інфраструктуру, є загиблий та двоє поранених.