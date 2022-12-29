Один из раненых в Харьковской области скончался в "скорой" - ОВА

Цитата

"По уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, один из раненых мужчин скончался в машине "скорой". Другого – госпитализировали", - написал Синегубов.

Ранее

Синегубов говорил, что из-за ракетных ударов рф по Харькову и области, нацеленных на критическую инфраструктуру, есть погибший и двое раненых.