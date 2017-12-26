Один із найстаріших клубів Англії планує підписати тренера "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Тренерська робота португальського наставника “Шахтаря” Паулу Фонсеки зацікавила власника англійського ФК “Шеффілд Уенсдей” Дежпхона Чансірі, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
За інформацією британського таблоіда, кандидатура Фонсеки особисто зацікавила Чансірі. Перепоною на шляху позитивних перемовин між сторонами є прохід клубу Фонсеки до плей-оф Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що “Шефілд” вже зробив попередній контакт португальцю, але Фонсека наразі відмовив таїландському президенту.
Повідомляється, що дана невдача не зупинить амбітного Чансірі, який намагатиметься посилити тренерський місток завдяки персоні наставника “гірників”.
Примітно, що раніше англійці розлучилися із тренером Карлосом Карвалхалем.
Додамо також, “Уенсдей”, який є одним із найстаріших та найтитулованіших команд Англії (заснований в 1867 році), наразі займає лише 15-й рядок в Чемпіоншипі (27 очок).
Як повідомляв УНН, “Шахтар” оприлюднив спаринг-суперників на перший збір в Туреччині.