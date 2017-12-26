Один из старейших клубов Англии планирует подписать тренера "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Тренерская работа португальского наставника “Шахтера” Паулу Фонсеки заинтересовала владельца английского ФК “Шеффилд Уэнсдей” Дежпхона Чансири, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
По информации британского таблоид кандидатура Фонсеки лично заинтересовала Чансири. Преградой на пути позитивных переговоров между сторонами есть проход клуба Фонсеки в плей-офф Лиги чемпионов.
Отметим, что “Шеффилд” уже сделал предварительный контакт португальцу, но Фонсека пока отказал таиландскому президенту.
Сообщается, что данная неудача не остановит амбициозного Чансири, который попытается усилить тренерский мостик благодаря персоне наставника “горняков”.
Примечательно, что ранее англичане расстались с тренером Карлосом Карвалхалем.
Добавим также, “Уэнсдей”, который является одним из старейших и самых титулованных команд Англии (основан в 1867 году), сейчас занимает лишь 15-ю строчку в Чемпионшипе (27 очков).
Как сообщал УНН, “Шахтер” обнародовал спарринг-соперников на первый сбор в Турции.