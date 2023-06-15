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Одеський зоопарк прихистив вже понад 200 тварин, яких віднесло водою з Херсонщини: подальша доля врятованих звірів

Київ • УНН

 • 2982272 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Одеський зоопарк прихистив понад 200 тварин з підтоплених населених пунктів Херсонщини. У закладі знайшли свій тимчасовий дім жаби, пітони, вужі, черепашки, єнотоподібні собаки та навіть олень. Яка буде подальша доля незвичайних переселенців, дізнавалася журналістка УНН у директора одеського зоопарку Ігоря Білякова.

Одеський зоопарк прихистив вже понад 200 тварин, яких віднесло водою з Херсонщини: подальша доля врятованих звірів

Цитата

“У дрібних тварин не дуже хороший стан, бо вони довгий час перебували у солоній воді. Бо, наприклад, для жаб таке середовище не притаманне. Цуценята також довго були у воді, через те у них був кишковий розлад, але вони вже в нас другий день, і все нормалізувалося, і вони вже починають добре їсти”, - розповів директор зоопарку.

У найтяжчому стані залишається самка оленя, яку передали до закладу військові моряки. Вона перебувала без питної води 5 днів, тому зараз вимушена проходити курс лікування, аби відновити свої сили після катастрофи, каже адміністрація зоопарку.

Щодо подальшої долі врятованих тварин, то у адміністрації зоопарку немає намірів назавжди залишати їх у себе.

“У нас ніхто не залишиться, і якщо все буде добре, ми будемо усіх повертати до природи. Когось треба буде повертати назад до Херсонщини, а когось можна буде випускати у природу в нас. Це ж дикі тварини, і увесь сенс у тому, щоб їх врятувати, виходити та випустити на волю”, - каже директор Одеського зоопарку.

Але, все ж таки, є можливість того, що дехто залишиться у зоопарку.

“Можливо, оці єнотоподібні цуценята залишаться. Але це не тому, що вони нам якось сподобались, а тому, що вони вже дуже маленькі, і їх потрібно вигодовувати. І у процесі вигодовування, якщо вони надмірно звикнуть до людей, їх вже буде небезпечно для них випускати на волю. Але ми намагаємось зробити так, щоб вони якомога менше звикали до людей і в них були природні інстинкти, і вони могли жити на волі”, - повідомив Ігор Біляков.

Наразі місця для нових тварин у зоопарку вистачає, та працівники готові приймати нових евакуйованих звіряток до себе на реабілітацію.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. 

Через катастрофу кілька тисяч тварин не змогли врятуватись. При цьому дуже серйозно постраждали популяції птахів в прибережних плавнях. 

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