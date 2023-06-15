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Одесский зоопарк приютил уже более 200 животных, которых отнесло водой с Херсонской области: дальнейшая судьба спасенных зверей

Киев • УНН

 • 2982272 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Одесский зоопарк приютил более 200 животных из подтопленных населенных пунктов Херсонской области. В заведении нашли свой временный дом лягушки, питоны, ужи, черепашки, енотовидные собаки и даже олень. Какова будет дальнейшая судьба необычных переселенцев, узнавала журналистка УНН у директора одесского зоопарка Игоря Белякова.

Одесский зоопарк приютил уже более 200 животных, которых отнесло водой с Херсонской области: дальнейшая судьба спасенных зверей

Цитата

“У мелких животных не очень хорошее состояние, потому что они долгое время находились в соленой воде. Потому что, например, для лягушек такая среда не присуща. Щенки также долго были в воде, поэтому у них было кишечное расстройство, но они уже у нас второй день, и все нормализовалось, и они уже начинают хорошо есть”, - рассказал директор зоопарка.

В самом тяжелом состоянии остается самка оленя, которую передали в заведение военные моряки. Она находилась без питьевой воды 5 дней, поэтому сейчас вынуждена проходить курс лечения, чтобы восстановить свои силы после катастрофы, говорит администрация зоопарка.

Что касается дальнейшей судьбы спасенных животных, то у администрации зоопарка нет намерений навсегда оставлять их у себя.

“У нас никто не останется, и если все будет хорошо, мы будем всех возвращать в природу. Кого-то надо будет возвращать обратно в Херсонскую область, а кого-то можно будет выпускать в природу у нас. Это же дикие животные, и весь смысл в том, чтобы их спасти, выходить и выпустить на волю”, - говорит директор Одесского зоопарка.

Но, все же, есть возможность того, что некоторые останутся в зоопарке.

“Возможно, эти енотовидные щенки останутся. Но это не потому, что они нам как-то понравились, а потому, что они уже очень маленькие, и их нужно выкармливать. И в процессе вскармливания, если они чрезмерно привыкнут к людям, их уже будет опасно для них выпускать на волю. Но мы стараемся сделать так, чтобы они как можно меньше привыкали к людям и у них были естественные инстинкты, и они могли жить на свободе”, - сообщил Игорь Беляков.

Сейчас места для новых животных в зоопарке хватает, и работники готовы принимать новых эвакуированных зверьков к себе на реабилитацию.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. 

Из-за катастрофы несколько тысяч животных не смогли спастись. При этом очень серьезно пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях. 

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