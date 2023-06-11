"Дуже серйозно постраждали популяції птахів": внаслідок теракту рф на Каховській ГЕС загинуло декілька тисяч тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Кілька тисяч тварин не змогли врятуватись після підриву Каховської ГЕС. При цьому дуже серйозно постраждали популяції птахів в прибережних плавнях. Про це повідомила в ефірі телемарафону голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, передає УНН.
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"Кілька тисяч тварин в апріорі не змогли врятуватись, бо території, які були поблизу ГЕС були затоплені в дуже короткий час. Але деяким тваринам на більш дальніх територіях від течії Дніпра вдалося переміститися. Дуже серйозно постраждали популяції птахів в прибережних плавнях, бо це період, коли народжуються дитинчата", – розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги.
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