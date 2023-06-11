"Очень серьезно пострадали популяции птиц": в результате теракта рф на Каховской ГЭС погибло несколько тысяч животных

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"Несколько тысяч животных в априори не смогли спастись, потому что территории, которые были вблизи ГЭС были затоплены в очень короткое время. Но некоторым животным на более дальних территориях от течения Днепра удалось переместиться. Очень серьезно пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях, потому что это период, когда рождаются детеныши", – рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги.

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Напомним

ООН заявляет, что россия не пускает ее представителей на левобережье Херсонщины.