"Очень серьезно пострадали популяции птиц": в результате теракта рф на Каховской ГЭС погибло несколько тысяч животных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Несколько тысяч животных не смогли спастись после подрыва Каховской ГЭС. При этом очень серьезно пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях. Об этом сообщила в эфире телемарафона председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает УНН.
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"Несколько тысяч животных в априори не смогли спастись, потому что территории, которые были вблизи ГЭС были затоплены в очень короткое время. Но некоторым животным на более дальних территориях от течения Днепра удалось переместиться. Очень серьезно пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях, потому что это период, когда рождаются детеныши", – рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги.
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Напомним
ООН заявляет, что россия не пускает ее представителей на левобережье Херсонщины.