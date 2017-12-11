Одеський стрілок із “Белліні” залишиться в СІЗО ще на 60 діб
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Одеської області розглянув справу “стрілка із Белліні”, який у 2012 році розстріляв у нічному клубі натовп людей, передає кореспондент УНН.
Прокуратура подала клопотання про подовження терміну утримання під вартою обвинуваченому, який спливає 13 грудня, а також про скасування рішення суду першої інстанції. Суддійська колегія задовольнила клопотання частково: Андрієвський залишиться в слідчому ізоляторі ще на 60 діб до 9 лютого. Крім того, колегія суддів відмовила у задоволенні апеляції прокуратури на рішення Київського районного суду міста Одеси від 19 жовтня 2017 року, згідно з яким обвинувальний акт відправили назад в прокуратуру на доопрацювання.
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Нагадаємо, 9 грудня 2012 року Владислав Андрієвський влаштував бійку в нічному клубі “Белліні”. Його побили відвідувачі закладу, після чого обвинувачений відкрив вогонь по людях. В результаті двоє загинуло, ще троє отримали поранення.
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У червні 2014 року Приморський районний суд м.Одеси виніс вирок про довічне ув’язнення для Андрієвського. А 31 січня 2017 року Колегія Вищого спеціалізованого суду у кримінальних справах прийняла рішення про скасування рішень судів першої та другої інстанцій, справа повернули знову до Одеси на перегляд.