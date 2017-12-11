Одесский стрелок с "Беллини" останется в СИЗО еще на 60 суток
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня Апелляционный суд Одесской области рассмотрел дело "стрелка с Беллини", который в 2012 году расстрелял в ночном клубе толпу людей, передает корреспондент УНН.
Прокуратура подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемому, который истекает 13 декабря, а также об отмене решения суда первой инстанции. Судейской коллегия удовлетворила ходатайство частично: Андриевский останется в следственном изоляторе еще на 60 суток до 9 февраля. Кроме того, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляции прокуратуры на решение Киевского районного суда города Одессы от 19 октября 2017 года, согласно которому обвинительный акт отправили обратно в прокуратуру на доработку.
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Напомним, 9 декабря 2012 года Владислав Андриевский устроил драку в ночном клубе "Беллини". Его избили посетители заведения, после чего обвиняемый открыл огонь по людям. В результате двое погибли, еще трое получили ранения.
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В июне 2014 года Приморский районный суд Одессы вынес приговор о пожизненном заключении для Андриевского. А 31 января 2017 года Коллегия Высшего специализированного суда по уголовным делам приняла решение об отмене решений судов первой и второй инстанций, дело вернули снова в Одессу на просмотр.