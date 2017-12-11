Одесский стрелок с "Беллини" останется в СИЗО еще на 60 суток

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 83577 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 57095 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108149 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109522 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128038 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105909 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107708 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113146 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117389 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Одесский стрелок с "Беллини" останется в СИЗО еще на 60 суток

Одесский стрелок с "Беллини" останется в СИЗО еще на 60 суток

Киев  •  УНН

 • 12349 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня Апелляционный суд Одесской области рассмотрел дело "стрелка с Беллини", который в 2012 году расстрелял в ночном клубе толпу людей, передает корреспондент УНН.

Прокуратура подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемому, который истекает 13 декабря, а также об отмене решения суда первой инстанции. Судейской коллегия удовлетворила ходатайство частично: Андриевский останется в следственном изоляторе еще на 60 суток до 9 февраля. Кроме того, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляции прокуратуры на решение Киевского районного суда города Одессы от 19 октября 2017 года, согласно которому обвинительный акт отправили обратно в прокуратуру на доработку.

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Напомним, 9 декабря 2012 года Владислав Андриевский устроил драку в ночном клубе "Беллини". Его избили посетители заведения, после чего обвиняемый открыл огонь по людям. В результате двое погибли, еще трое получили ранения.

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В июне 2014 года Приморский районный суд Одессы вынес приговор о пожизненном заключении для Андриевского. А 31 января 2017 года Коллегия Высшего специализированного суда по уголовным делам приняла решение об отмене решений судов первой и второй инстанций, дело вернули снова в Одессу на просмотр.

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