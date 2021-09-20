Одеський припортовий завод зупинив роботу

“Одеський припортовий завод зупиняється. На жаль... Факт, що вікно можливостей для стабілізації заводу закрилося. Кожен новий уряд припускається тих же помилок, намагаючись видавити з заводу все можливе, а з огляду на те, що з 2004-го влада тільки деградує, то сьогоднішній технічний стан заводу — найгірший за останні роки”, — написав Щурик.

Причиною зупинки підприємства Щурик називає “умисні і системні маніпуляції з конкурсами з відбору надавача”.

“На жаль безграмотні і заангажовані управлінські рішення під керівництвом Парсентьєва і куратора заводу зам глави ФДМУ Кудіна Д., який формував цю команду і на пряму керував Правлінням заводу, призвели до зупинки заводу”, — написав Щурик, зазначивши, що проблеми на ОПЗ загострило зростання цін на газ.

“На сьогоднішній день виробництво карбаміду не рентабельно через високу ціну газу і низькі ціни на карбамід та аміак”, — написав Щурик.

Щурик вважає, що вихід зі складної ситуації все ж є.

“Так, вихід є. Вигнати весь набрід з управління заводу, що прийшов на завод в останні два роки. Почати кап. ремонт на агрегатах, від яких залежить виробничий процес... Вибрати давальця з числа компаній видобувачів або операторів, які працюють з великими обсягами газу і мають довгострокові договори на його постачання. І не дивитися, хто стоїть за цими компаніями”.

Щурик також повідомив, що у листопаді очікується зниження ціни на газ і завод повинен бути готовий до запуску.

АТ “Одеський припортовий завод” — державне підприємство хімічної галузі України. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, в 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції.

В останні роки припортовий завод працював за давальницькою схемою — отримував сировину від постачальника, який оплачував його переробку та отримував готовий продукт.