Одесский припортовый завод остановил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Одесский припортовый завод остановил работу. Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.
“Одесский припортовый завод останавливается. Увы... Факт, что окно возможностей для стабилизации завода закрылось. Каждое новое правительство допускает те же ошибки, пытаясь выдавить с завода все возможное, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода — худшее за последние годы”, — написал Щуриков.
Причиной остановки предприятия Щуриков называет “умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца”.
“К сожалению безграмотные и заангажированные управленческие решения под руководством Парсентьева и куратора завода зам главы ФГИУ Кудина Д., который формировал эту команду и на прямую руководил Правлением завода, привели к остановке завода”, — написал Щуриков, отметив, что проблемы на ОПЗ обострил рост цен на газ.
“На сегодняшний день производство карбамида не рентабельно из за высокой цены газа и низких цен на карбамид и аммиак”, — написал Щуриков.
Щуриков считает, что выход из сложной ситуации все же есть.
“Да, выход есть. Выгнать весь сброд из управления завода пришедший на завод в последние два года. Начать кап. ремонт на агрегатах, от которых зависит производственный процесс... Выбрать давальца из числа компаний добытчиков или операторов работающих с большими объёмами газа и имеющими долгосрочные договора по его поставки. И не смотреть, кто стоит за этими компаниями”.
Щуриков также сообщил, что в ноябре ожидается снижение цены на газ и завод должен быть готов к запуску.
АО “Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции.
В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт.