Одеські прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Ізраїлю, який перебував у міжнародному розшуку згідно з базою даних Інтерполу. Про це УНН повідомили у прес-службі Одеського прикордонного загону.
З’ясувалося, що злочинця розшукували правоохоронні органи Канади для притягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах.
По даному факту прикордонники повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ та в подальшому передали затриманого представникам Національної поліції.