Одесские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Выяснилось, что преступника разыскивали правоохранительные органы Канады для привлечения его к уголовной ответственности за мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах.

По данному факту пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киев и в дальнейшем передали задержанного представителям Национальной полиции.