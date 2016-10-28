Одесские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября пограничники Одесского отряда обнаружили и задержали гражданина Израиля, который находился в международном розыске по базе данных Интерпола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
Выяснилось, что преступника разыскивали правоохранительные органы Канады для привлечения его к уголовной ответственности за мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах.
По данному факту пограничники сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киев и в дальнейшем передали задержанного представителям Национальной полиции.