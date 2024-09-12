Одеська область залишається лідером у відновленні економіки, попри виклики війни - Кіпер

Очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер взяв участь у міжнародному форумі Odesa Economic Revival Forum 2024, передає УНН.

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За його словами, захід об’єднав міжнародних партнерів, бізнес і всіх тих, хто прагне відродження економіки України та Одещини. Кіпер констатував, що Одеська область залишається лідером у відновленні економіки, попри виклики війни.

"Місцеві підприємці активно підтримують державу та армію. Не всі галузі повністю відновилися, але робота триває", - підкреслив він.

Інструменти державної підтримки, зокрема програма "Доступні кредити 5-7-9%" і проєкт єРобота, показали свою ефективність, продовжив Кіпер.

"До проєкту "Зроблено в Україні – національний кешбек" активно долучаються одеські підприємці. Робити й купувати українське – це просування нашої продукції на внутрішньому та міжнародному ринках", - додав він.

Одещина у п'ятірці лідерів програми єОселя, залучено 850 млн доларів у ринок нерухомості області. Також продовжується розвиток альтернативної енергетики. Форум став майданчиком для нових проєктів і партнерств, що сприятимуть масштабуванню бізнесу та відновленню країни, резюмував Кіпер.