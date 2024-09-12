Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер принял участие в международном форуме Odesa Economic Revival Forum 2024, передает УНН.

Детали

По его словам, мероприятие объединило международных партнеров, бизнес и всех тех, кто стремится к возрождению экономики Украины и Одесской области. Кипер констатировал, что Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны.

"Местные предприниматели активно поддерживают государство и армию. Не все отрасли полностью восстановились, но работа продолжается", - подчеркнул он.

Инструменты государственной поддержки, в частности программа "Доступные кредиты 5-7-9%" и проект еРобота, показали свою эффективность, продолжил Кипер.

"К проекту "Сделано в Украине - национальный кэшбэк" активно приобщаются одесские предприниматели. Делать и покупать украинское - это продвижение нашей продукции на внутреннем и международном рынках", - добавил он.

Одесская область в пятерке лидеров программы еОселя, привлечено 850 млн долларов в рынок недвижимости области. Также продолжается развитие альтернативной энергетики. Форум стал площадкой для новых проектов и партнерств, которые будут способствовать масштабированию бизнеса и восстановлению страны, резюмировал Кипер.