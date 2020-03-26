Очільники МЗС країн G7 погодилися об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом

В результаті, буквально через день після того як міністри фінансів і глави центральних банків “Великої сімки” випустили спільне комюніке зі згадуванням вірусу COVID-19, міністри закордонних справ не стали публікувати групову заяву.

Представники США, вказавши на заяву міністрів фінансів, відкинули припущення про роз’єднаність “Великої сімки” і заявили, що міністри закордонних справ і не мали наміру випускати власне комюніке.

Європейські офіційні особи повідомили, що Помпео наполягав на тому, щоб називати COVID-19 “Уханьским вірусом”, незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров’я та інші виступають проти того, щоб називати його за географічною ознакою через його глобальну природу.

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В останні тижні Помпео став частіше використовувати назву “Уханьський вірус”, звинувачуючи Китай у тому, що він створює загрозу миру, не розкриваючи детальну інформацію про спалах, який почався в Ухані.

Президент Дональд Трамп до самого останнього часу називав новий коронавірус “китайським вірусом”, але з початку цього тижня утримувався від цього терміна на тлі заяв критиків, що це викликає дискримінаційні настрої і поведінку по відношенню до азіатів і американців азіатського походження.

На сольній прес-конференції після переговорів зі своїми колегами, Помпео знову згадав “Уханьський вірус”, заявивши, що він є “найактуальнішим питанням порядку денного”. За його словами, всі міністри закордонних справ “заявили про прихильність боротися з ним транспарентно, як це необхідно у всьому світі”.

Він не став заперечувати розбіжності з приводу назви вірусу, але сказав, що всі міністри визнали, що Китай не був налаштований на розкриття деталей на ранніх стадіях епідемії, а тепер намагається змінити інтерпретацію подій.

“Всі країни, які були присутні на цій зустрічі, були добре обізнані про дезінформаційною кампанії, яку проводить Комуністична партія Китаю, щоб відвернути увагу від того, що насправді сталося”, — сказав Помпео.

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Інші міністри закордонних справ не були настільки категоричні у своїх коментарях. Принаймні один з них висловив припущення, що Китай — не єдина країна, яка намагається використати епідемію для досягнення політичних цілей.

Глава французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан заявив, що він “наголосив на необхідності боротися з будь-якими спробами використати кризу в політичних цілях і висловив думку, що єдність всіх для ефективної боротьби з пандемією повинна мати першорядне значення в порівнянні з будь-якими іншими міркуваннями”.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.

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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.