Очільники МЗС країн G7 погодилися об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом

ukru
20 березня, 16:58 • 76407 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 149512 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246845 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248768 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247339 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230730 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200262 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185867 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146124 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150221 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 17505 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 17397 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 32992 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 31287 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 19677 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246845 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248768 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247339 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230730 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78749 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26174 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140144 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153765 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113143 перегляди
Актуальне
Очільники МЗС країн G7 погодилися об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом

Очільники МЗС країн G7 погодилися об'єднати зусилля в боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 18800 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністри закордонних справ семи провідних промислово розвинених країн погодилися з необхідністю спільних зусиль по боротьбі з новим коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19. Але американські та європейські дипломати, які спілкувалися за допомогою відеоконференції в середу, заявили, що міністри не погодилися із закликом держсекретаря США Майка Помпео називати коронавірус “Уханьским вірусом”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

В результаті, буквально через день після того як міністри фінансів і глави центральних банків “Великої сімки” випустили спільне комюніке зі згадуванням вірусу COVID-19, міністри закордонних справ не стали публікувати групову заяву.

Представники США, вказавши на заяву міністрів фінансів, відкинули припущення про роз’єднаність “Великої сімки” і заявили, що міністри закордонних справ і не мали наміру випускати власне комюніке.

Європейські офіційні особи повідомили, що Помпео наполягав на тому, щоб називати COVID-19 “Уханьским вірусом”, незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров’я та інші виступають проти того, щоб називати його за географічною ознакою через його глобальну природу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео: Китай все ще приховує інформацію про коронавірус

В останні тижні Помпео став частіше використовувати назву “Уханьський вірус”, звинувачуючи Китай у тому, що він створює загрозу миру, не розкриваючи детальну інформацію про спалах, який почався в Ухані.

Президент Дональд Трамп до самого останнього часу називав новий коронавірус “китайським вірусом”, але з початку цього тижня утримувався від цього терміна на тлі заяв критиків, що це викликає дискримінаційні настрої і поведінку по відношенню до азіатів і американців азіатського походження.

На сольній прес-конференції після переговорів зі своїми колегами, Помпео знову згадав “Уханьський вірус”, заявивши, що він є “найактуальнішим питанням порядку денного”. За його словами, всі міністри закордонних справ “заявили про прихильність боротися з ним транспарентно, як це необхідно у всьому світі”.

Він не став заперечувати розбіжності з приводу назви вірусу, але сказав, що всі міністри визнали, що Китай не був налаштований на розкриття деталей на ранніх стадіях епідемії, а тепер намагається змінити інтерпретацію подій.

“Всі країни, які були присутні на цій зустрічі, були добре обізнані про дезінформаційною кампанії, яку проводить Комуністична партія Китаю, щоб відвернути увагу від того, що насправді сталося”, — сказав Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екстрена телеконференція лідерів G20 відбудеться 26 березня

Інші міністри закордонних справ не були настільки категоричні у своїх коментарях. Принаймні один з них висловив припущення, що Китай — не єдина країна, яка намагається використати епідемію для досягнення політичних цілей.

Глава французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан заявив, що він “наголосив на необхідності боротися з будь-якими спробами використати кризу в політичних цілях і висловив думку, що єдність всіх для ефективної боротьби з пандемією повинна мати першорядне значення в порівнянні з будь-якими іншими міркуваннями”.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч

Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33