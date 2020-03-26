Руководители МИД стран G7 согласились объединить усилия в борьбе с коронавирусом

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Министры иностранных дел семи ведущих промышленно развитых стран согласились с необходимостью совместных усилий по борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Но американские и европейские дипломаты, которые общались с помощью видеоконференции в среду заявили, что министры не согласились с призывом госсекретаря США Майка Помпео называть коронавирус “Уханьским вирусом”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В результате, буквально через день после того как министры финансов и главы центральных банков “Большой семерки” выпустили совместное коммюнике с упоминанием вируса COVID-19, министры иностранных дел не стали публиковать групповое заявление.

Представители США, указав на заявление министров финансов, отвергли предположения о разобщенности “Большой семерки” и заявили, что министры иностранных дел и не намеревались выпускать собственное коммюнике.

Европейские официальные лица сообщили, что Помпео настаивал на том, чтобы называть COVID-19 “уханьским вирусом”, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения и другие выступают против того, чтобы называть его по географическому признаку из-за его глобальной природы.

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В последние недели Помпео стал чаще использовать название “уханьский вирус”, обвиняя Китай в том, что он создает угрозу миру, не раскрывая подробную информацию о вспышке, которая началась в Ухане.

Президент Дональд Трамп до самого последнего времени называл новый коронавирус “китайским вирусом”, но с начала этой недели воздерживался от этого термина на фоне заявлений критиков, что это вызывает дискриминационные настроения и поведение в отношении азиатов и американцев азиатского происхождения.

На сольной пресс-конференции после переговоров со своими коллегами, Помпео вновь упомянул “уханьский вирус”, заявив, что он является “самым актуальным вопросом повестки дня”. По его словам, все министры иностранных дел “заявили о приверженности бороться с ним транспарентно, как это необходимо во всем мире”.

Он не стал отрицать разногласия по поводу названия вируса, но сказал, что все министры признали, что Китай не был настроен на раскрытие деталей на ранних стадиях эпидемии, а теперь пытается изменить интерпретацию событий.

“Все страны, присутствовавшие на этой встрече, были хорошо осведомлены о дезинформационной кампании, которую проводит Коммунистическая партия Китая, чтобы отвлечь внимание от того, что на самом деле произошло”, — сказал Помпео.

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Другие министры иностранных дел не были столь категоричны в своих комментариях. По крайней мере один из них высказал предположение, что Китай — не единственная страна, которая пытается использовать эпидемию для достижения политических целей.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что он “подчеркнул необходимость бороться с любыми попытками использовать кризис в политических целях и выразил мнение, что единство всех для эффективной борьбы с пандемией должно иметь первостепенное значение по сравнению с любыми другими соображениями”.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82,804 украинца.

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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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