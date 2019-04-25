Очільника "Укрнафти" планують призначити не раніше липня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Очільника ПАТ "Укрнафта" планують призначити не раніше липня. Про це заявив очільник наглядової ради ПАТ "Укрнафта", виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Не раніше липня", - повідомив Вітренко у відповідь на питання, коли призначать керівника "Укрнафти" .
Він також додав: "Якщо у травні почнеться процес (призначення керівника – ред), в принципі, він займає 1-2 місяці, то ми й так вийдемо на липень. Найгірший варіант – це у вересні".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вітренко очолив наглядову раду "Укрнафти"
Як повідомляв УНН, новий очільник "Укрфнафти" матиме "стриманіші" умови контракту.
Також Вітренко заявив, що планується покращити підхід щодо звітності керівництва "Укрфнафти".
"Ми покращимо підхід щодо звітності, зокрема щодо винагороди вищої ланки керівників, там буде і принципи винагороди, за що було нараховано бонуси", - сказав він.
Нагадаємо, в "Укрнафті" обговорили, як розподілять 6,2 млрд грн прибутку.