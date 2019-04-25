Новий очільник “Укрфнафти” матиме “стриманіші” умови контракту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні під час загальних зборів акціонерів було обговорено стратегію щодо пошуку кандидатів на посаду голови правління “Укрнафти”. Про це заявив очільник наглядової ради ПАТ “Укрфнафта”, виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

“Поки ми обговорили лише загальну стратегію щодо пошуку кандидатів на посаду голови правління “Укрнафти”. Цього місяця спливає термін повноважень пана Роллінза, з травня повноваження голови правління буде виконувати Олег Гез. Найближчим часом, у відповідності до стратегії, ми почнемо пошук кандидатів на голову правління “Укрнафти”, — сказав він.

Зі слів Вітренка, для пошуку майбутніх кандидатів з одного боку буде залучене рекрутингове агентство, з іншого — конкурс.

Він сказав також, що умови нового контракту будуть відрізнятись від умов Роллінза.

“Скоріш за все, ці умови будуть трохи стриманішими. Система і преміювання, і базова нагорода буде трохи більш адекватною до реалії”, — зауважив голова наглядової ради.

Нагадаємо, в "Укрнафті" обговорили, як розподілять 6,2 млрд грн прибутку.

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