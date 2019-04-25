В "Укрнафті" обговорили, як розподілять 6,2 млрд грн прибутку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. ПАТ "Укрнафта" минулого року отримало прибуток у розмірі близько 6,2 млрд грн. Сьогодні під час загальних зборів акціонерів було обговорено розподілення цього прибутку. Про це заявив очільник наглядової ради ПАТ "Укрнафта", виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Укрнафта" у минулому році отримала достатньо значний прибуток – приблизно 6,2 млрд грн. Відповідно на цих загальних зборах розглядалося розподілення цього прибутку. Преференцією "Нафтогазу" було розподілення цього прибутку таким чином, щоб усі кошти пішли на погашення заборгованості по податках, яка є в акціонерного товариства "Укрнафта", - сказав Вітренко.
Він водночас нагадав необхідність враховувати, що відповідно до ч. 5 ст.11 України про управління державної власності ПАТ "Укрнафта" як господарське товариство, 50% і більше акцій якої перебувають у статутному капіталі НАК "Нафтогаз", має сплатити дивіденди до державного бюджету у строк не пізніше 1 липня у розміні базових нормативів від урахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30% пропорційно розміру державної частки у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава.
Базовий норматив від урахування частки прибутку затверджується урядом у період підготовки загальних зборів ВАТ "Укрнафта", базовий норматив затверджений не був.
Згідно з інформацією наглядової ради ПАТ "Укрнафта", уряд ухвалив відповідне рішення, але постанова ще не була опублікована і наразі не є опублікованою.
Відповідно наразі невідомо, який базовий норматив встановлений урядом, таким чином в "Укрнафті" не можуть розподілити прибуток товариства відповідно до цього базового нормативу від урахування частки дивідендів у держбюджет.
"Якщо по-простому, прибуток "Укрнафти" залишився нерозподіленим, оскільки рішення, які виносились на загальні збори акціонерів щодо розподілення прибутків, не були прийняті. Ми очікуємо що найближчим часом уряд опублікує свою постанову, якою затвердить базовий норматив розподілу прибутку", - пояснив Вітренко.
"Ми побачимо цей базовий норматив, і на наступні загальні збори акціонерів "Укрнафти" винесене питання розподілу прибутку у відповідності до базового нормативу. Це також означає, що, на жаль, не дивлячись на той варіант, який ми хотіли би бачити, коли весь прибуток направляється на погашення податкового боргу, частину цього прибутку буде розподілено між акціонерами, частка піде державі", - додав він.
Нагадаємо, акціонери ПАТ "Укрнафта" схвалили укладення контрактів щодо продажу "Укрнафтою" 4,062 млрд куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України". Гроші за продаж 4 млрд кубометрів газу "Нафтогазу" "Укрнафта" віддасть до бюджету в рахунок податкового боргу.