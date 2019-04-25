В "Укрнафті" обговорили, як розподілять 6,2 млрд грн прибутку

КИЇВ. 25 квітня. УНН. ПАТ "Укрнафта" минулого року отримало прибуток у розмірі близько 6,2 млрд грн. Сьогодні під час загальних зборів акціонерів було обговорено розподілення цього прибутку. Про це заявив очільник наглядової ради ПАТ "Укрнафта", виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.