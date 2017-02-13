Обвинувальний акт стосовно екс-ректора НАУ направлено до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка та інших осіб за фактом вимагання та отримання 100 тисяч євро хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі САП.
Так, 10.02.2017 складено, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за підозрою екс-виконувача обов’язків ректора НАУ керівника одного із адвокатських об’єднань Києва та колишнього високопосадовця Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці, у вимаганні та отриманні хабара, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету.
Нагадаємо, досудове розслідування триває з серпня 2016 року, під час якого 26.08.2016 безпосередньо після отримання 100 000 євро хабара від колишнього працівника НАУ за поновлення його та інших незаконно звільнених працівників, було затримано виконувача обов’язків ректора університету та керівника одного із адвокатських об’єднань м. Києва.
У подальшому за результатами проведеного досудового розслідування у листопаді 2016 року встановлено особу, яка організувала та керувала вчиненням указаного злочину, яким виявився колишній високопосадовець Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майор у відставці.
Крім цього, як повідомили у прес-службі, за результатами досудового розслідування встановлено, що до указаних подій колишній виконувач обов’язків ректора зазначеного навчального закладу протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення ряду незаконно звільнених працівників університету.
Як повідомляв УНН, НАБУ завершило досудове слідство у справі хабарництва екс-ректора НАУ.