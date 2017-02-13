Обвинительный акт в отношении экс-ректора НАУ направили в суд

Так, 10.02.2017 г. составлен, утвержден и направлен в суд обвинительный акт по подозрению экс-исполняющего обязанности ректора НАУ руководителя одного из адвокатских объединений Киева и бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении взятки, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета.

Напомним, досудебное расследование продолжается с августа 2016 года, во время которого 26.08.2016 г. непосредственно после получения 100 тыс. евро взятки от бывшего работника НАУ за возобновление его и других незаконно уволенных работников, задержали исполняющего обязанности ректора университета и руководителя одного из адвокатских объединений Киева.

В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 г. установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, по результатам предварительного расследования установлено, что до указанных событий бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 г. умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.

Как сообщал УНН, НАБУ завершило досудебное следствие по делу о взяточничестве экс-ректора НАУ.