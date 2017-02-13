Обвинительный акт в отношении экс-ректора НАУ направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко и других лиц по факту вымогательства и получения 100 тыс. евро взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.
Так, 10.02.2017 г. составлен, утвержден и направлен в суд обвинительный акт по подозрению экс-исполняющего обязанности ректора НАУ руководителя одного из адвокатских объединений Киева и бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении взятки, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета.
Напомним, досудебное расследование продолжается с августа 2016 года, во время которого 26.08.2016 г. непосредственно после получения 100 тыс. евро взятки от бывшего работника НАУ за возобновление его и других незаконно уволенных работников, задержали исполняющего обязанности ректора университета и руководителя одного из адвокатских объединений Киева.
В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 г. установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.
Кроме этого, как сообщили в пресс-службе, по результатам предварительного расследования установлено, что до указанных событий бывший исполняющий обязанности ректора указанного учебного заведения в течение 2016 г. умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.
Как сообщал УНН, НАБУ завершило досудебное следствие по делу о взяточничестве экс-ректора НАУ.