Обвалення будинку в Дрогобичі: на цю ніч жителів ймовірно відселять

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Київ • УНН

 • 19209 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Людям обваленого будинку у Дрогобичі Львівської області дозволять забрати з помешкань необхідні речі, але ночувати вдома вони не залишаться. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

"Зараз, на цю хвилину, працюють експерти. Першочергово, на скільки нам відомо, людям дозволять з помешкань забрати необхідні речі. Швидше за все, на цю ніч люди будуть відселені з огляду ситуацію, яка є", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, для допомоги потерпілим внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області відкрито благодійний рахунок зі збору коштів.

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