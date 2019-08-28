Обвалення будинку в Дрогобичі: на цю ніч жителів ймовірно відселять
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Людям обваленого будинку у Дрогобичі Львівської області дозволять забрати з помешкань необхідні речі, але ночувати вдома вони не залишаться. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
"Зараз, на цю хвилину, працюють експерти. Першочергово, на скільки нам відомо, людям дозволять з помешкань забрати необхідні речі. Швидше за все, на цю ніч люди будуть відселені з огляду ситуацію, яка є", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, для допомоги потерпілим внаслідок обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області відкрито благодійний рахунок зі збору коштів.