Обрушение дома в Дрогобыче: на эту ночь жителей вероятно отселят
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Людям обрушенного дома в Дрогобыче Львовской области позволят забрать из квартир необходимые вещи, но ночевать дома они не останутся. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"Сейчас, на эту минуту, работают эксперты. Первоначально, насколько нам известно, людям позволят из помещений забрать необходимые вещи. Скорее всего, на эту ночь люди будут отселены, учитывая ситуацию, которая есть", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, для помощи пострадавшим в результате обрушения дома в Дрогобыче Львовской области открыт благотворительный счет по сбору средств.