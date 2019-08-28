Обрушение дома в Дрогобыче: на эту ночь жителей вероятно отселят

"Сейчас, на эту минуту, работают эксперты. Первоначально, насколько нам известно, людям позволят из помещений забрать необходимые вещи. Скорее всего, на эту ночь люди будут отселены, учитывая ситуацию, которая есть", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, для помощи пострадавшим в результате обрушения дома в Дрогобыче Львовской области открыт благотворительный счет по сбору средств.