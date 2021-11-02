Обвал багатоповерхового будинку в Нігерії: близько 100 людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У портовому місті Лагос (Нігерія) стався обвал 21-поверхової будівлі. В результаті аварії безвісти зникли близько 100 осіб. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
Згідно з інформацією, всі 100 зниклих проводили будівельні роботи на місці в момент, коли впала будівля.
Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 3 людей, і передати їх медикам. На даний момент тривають пошуки інших зниклих. Для цього рятувальники використовують екскаватори і прожектори, що працюють від генератора.
Зруйнована будівля була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes. У комплекс веж входили висотки з розкішними квартирами.
Доповнення
Reuters зазначає, що обвал будівель в Нігерії є частим явищем, оскільки забудовники не дотримуються правил безпечного будівництва і використовують матеріали, що не відповідають стандартам.